Чемпіонат Кіпру, 24 тур

Омонія – Анортосіс – 3:1

Голи: Стемпіньскі, 47, Кулібалі, 62, Безус, 73 – Макун, 41

Після першого тайму Омонія програвала супернику в один м'яч. На 46 хвилині на полі з'явився Роман Безус.

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Українець відразу почав приносити користь своїй команді. Спочатку розігнав атаку, коли Омонія відігралася, потім подавав кутовий, після якого був забитий другий гол. Безус забив й сам на 73 хвилині, поставивши крапку в матчі.

Безус наразі найкращий бомбардир своєї команди з 11 голами у всіх турнірах цього сезону. Також Роман лідирує за асистами з 8-ма результативними передачами.

Омонія перебуває на четвертому місці з 45 балами. Від першої сходинки команда українця відстає на сім очок.