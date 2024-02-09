У товариському поєдинку Динамо розписало нічию зі Шкендією (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Шкендія – 1:1

Голи: Ванат, 60 – Шала, 26

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Черговим, вже шостим суперником Динамо на зимових зборах у Туреччині стала північномакедонська Шкендія. Кияни з перших секунд кинулись до воріт суперника і вже на 4-й хвилині могли забивати – Шапаренко небезпечно пробивав з-під захисника з меж штрафного, але послав м'яч трохи вище воріт. За трохи Кабаєв на крейсерській швидкості промчав лівим флангом, встояв під тиском суперника, який буквально зачепився за нього руками, і зумів прострілити в центр – Волошин потужним пострілом струсонув поперечину.

Шкендія огризнулась на 11-й хвилині двічі протягом однієї атаки: спочатку Адемі пробив над поперечиною, а згодом він же програв дуель Бущану – кіпер киян встиг на перехоплення.

Шапаренко класно прострілював з правого флангу у центр воротарського, але Ванату не вистачило лічених сантиметрів, аби замкнути. У наступній атаці Бущан двічі поспіль рятував Динамо, відбиваючи удари, однак македонці встигли на добивання. Гол, на щастя, зараховано не було – арбітр зафіксував офсайд. Попри товариський статус гра кишіла емоціями і рефері доводилась часто зупиняти гру через фоли і відверто грубу гру обох команд.

В середині тайму Шкендія забила вдруге і цього разу без порушення правил. Адемі протягнув м'яч з центра поля, змістився ліворуч, але не став бити сам, а віддав ще лівіше на Аденіса Шалу. Нападник з-під двох захисників пробив у ближній кут і знайшов шпарину між стійкою і Бущаном.

На 39-й хвилині Динамо виконало перший удар у площині воріт Шкендії – Бражко бив, а кіпер виніс на кутовий. Довгий розіграш стандарту, м'яч прилетів до Бражка на лівому фланзі і той навісив у штрафний. Представник киян був першим на м'ячі і спрямував його у сітку, але арбітр знову угледів офсайд і рахунок залишився без змін.

Наприкінці тайму македонці отримали право на стандарт і Бущан незграбно відбив удар по центру за межі поля. Перший кутовий для Шкендії завершився нічим.

У перерві тренерський штаб Динамо зробив дві заміни: замість Бущана вийшов Нещерет, а Шапаренка поміняв Шепелєв. Кияни з місця в кар'єр кинулись відігруватись і протягом декількох хвилин тримали суперника в напрузі. Не минуло і 4-х хвилин зі старту другого тайму, як поле покинув Караваєв (замість нього вийшов Гусєв).

Попри певну перевагу Шкендії, Динамо вдалось розхитати оборону суперника, Вівчаренко втримав м'яч на лінії поля і віддав на Шепелєва. Той відпасував на Буяльського, який елегантно п'ятою віддав на хід Кабаєву. Владислав прострілив у напрямку воріт і Ванат замкнув у сітку – 1:1.

В середині тайму Дячук намагався закрутити у дальній кут, але воротар македонців легко спіймав сферу. До слова, варто відзначити роботу Шепелєва – Володимир був справжнім мотором команди і роздавав передачі на будь-який смак.

На 68-й хвилині на полі з'явився Решат Рамадані і відбулась дуель двох рідних братів – у складі Шкендії грав його родич Флорент Рамадані. Дуже активним був і Беніто, який буквально випалював правий фланг. За 2 хвилини до завершення матчу Дубінчак перспективно прострілював у центр, але ніхто замкнути не зумів. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю.

Свій наступний спаринг підопічні Олександра Шовковського проведуть у понеділок, 12 лютого. Суперником "біло-синіх" стане латвійський РФС. Початок зустрічі о 15:00.

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