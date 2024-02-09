Барселона розглядає іменитих тренерів на заміну Хаві, який заявив, що влітку покине клуб. Пріоритетними варіантами каталонців виступають Луїс Енріке, Мікель Артета та Роберто Де Дзербі, повідомляє Mundo Deportivo.

Ліверпуль обрав ідеального наступника Клоппа – перемовини стартували

Також у списку кандидатів опинився Хабі Алонсо, який зробив зіркову кар'єру в Реалі. Баск зараз успішно тренує Байєр, а преса сватає Алонсо в Ліверпуль на місце Клоппа. Переговори будуть важкими, адже Хабі має контракт в Леверкузені до 2026-го.

У списку Лапорти також перебувають Гансі Флік і Унай Емері. А от Консейсау, Альгуасіль і Мічел з Жирони розглядаються лише в розширеному переліку варіантів.