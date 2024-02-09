Полісся оголосило про трансфер найкращого голеадора Другої ліги
12:44 - Читать на русском
Нападник Денис Ндукве продовжить кар'єру в житомирському клубі.
Полісся на офіційному сайті повідомило про підписання нападника Дениса Ндукве зі Звягеля.
Полісся оголосило про трансфер легіонера з Бразилії – раніше він відмовився повертатись у СК Дніпро-1
Контракт 23-річного форварда з "вовками" розрахований на 4 роки. За інформацією Transfermarkt, Ндукве став гравцем Полісся безкоштовно.
Додамо, що нападник перебрався до Полісся зі Звягеля – між клубами партнерські зв'язки. Відзначимо, що саме завдяки Денису Звягель лідирує в Другій лізі – Ндукве забив 15 голів у 16 матчах.
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