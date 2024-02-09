У рамках 21-го туру німецької Бундесліги 2023/24 дортмундська Борусія перемогла Фрайбург (3:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Борусія продовжує триматись у зоні Ліги чемпіонів. Аби виконати завдання на тур, дортмундцям необхідно було перемагати Фрайбург у рідних стінах. За іншого розкладу РБ Лейпциг зміг би обійти "джмелів".

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Підопічні Едіна Терзіча розібралися з суперником доволі легко. Комфортна перевага в рахунку була оформлена у першому таймі, причому голи створили одні й ті ж футболісти. На 16-й хвилині Мален відкрив рахунок, а на 7-й компенсованій оформив дубль – в обох випадках асистував Фюллькруг.

В середині першого тайму гру довелося призупинити через фанатські протести. На цілих 9 хвилин. "Жовта стіна" закидала поле тенісними м'ячиками й монетами, внаслідок чого арбітр компенсував аж 12 хвилин.

У другому таймі ігрова перевага Дортмунда стала тотальною, що вилилось у третій гол. Його на 87-й хвилині забив Фюллькруг. Фінальний свисток зафіксував перемогу Борусії з рахунком 3:0 – "джмелі" набрали 40 очок, відірвавшись від РБ Лейпцига (і від п'ятої позиції) на 4 залікових бали. Фрайбург же зазнав третьої поразки поспіль, поки що тримаючись сьомим.

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