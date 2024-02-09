Збірна України дізналась календар матчів Ліги націй 2024/25
Підопічні Сергія Реброва отримали розклад матчів у новому розіграші Ліги націй, де суперниками українців стануть Чехія, Албанія та Грузія.
Україна стартує в розіграші Ліги націй матчем проти Албанії – гра відбудеться 7 вересня, початок о 21:45, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Повний розклад поєдинків збірної України виглядає так:
Україна – Албанія – 7 вересня, початок о 21:45.
Чехія – Україна – 10 вересня, початок о 21:45.
Україна – Грузія – 10 жовтня, початок о 21:45.
Україна – Чехія – 14 жовтня, початок о 21:45.
Грузія – Україна – 16 листопада, початок о 19:00.
Албанія – Україна – 19 листопада, початок о 21:45.
Зауважимо, що команда, яка посяде перше місце групи, напряму вийде у Лігу А, а остання позиція відправить до дивізіону С. Володар другого місця групи дивізіону В зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А.
Третє місце дивізіону В зіграє стикові матчі проти збірної, яка фінішує другою в групі дивізіону С. Це нововведення у регламенті, затверджені УЄФА. У попередніх розіграшах турніру друге і третє місця груп дивізіону B ні на що не впливали. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.
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