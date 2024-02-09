Довбик зможе зіграти за Жирону, але Мадрид також має хороші новини. Рюдігер залікував пошкодження, а Вінісіус набрав форму після пропущеного дербі з Атлетіко. Обидва футболісти завершили тренування в загальній групі та потрапили в заявку на матч.

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Начо не встиг відновитися, однак криза в центрі оборони вирішиться поверненням Чуамені після дискваліфікації. Француз разом з Рюдігером складуть пару центрбеків. Андрій Лунін також у заявці та має гарні шанси вийти в старті Мадрида.

Матч Реал Мадрид – Жирона відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за Києвом. Реал лідирує в чемпіонаті, маючи два очки відриву, але Жирона у випадку перемоги може вистрибнути на вершину таблиці.

Заявка Реала

Воротарі: Лунін, Кепа, Пінейро

Захисники: Карвахаль, Васкес, Рюдігер, Менді, Якобо

Півзахисники: Беллінгем, Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Гюлер

Форварди: Вінісіус, Родріго, Хоселу, Браїм

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