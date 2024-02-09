"На мою думку, Русин підходить для гри в атакувальній трійці. Він більше різносторонній гравець, а не просто "дев'ятка".

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Було б несправедливо з мого боку казати, що Наз – просто "дев'ятка", тому що йому подобається широко атакувати, він любить йти у дриблінг. У нього справді хороша енергія.

Безумовно, ви побачите Русина у наступних трьох матчах", – цитує Біла офіційний сайт Сандерленда.

Нагадаємо, протягом наступних семи днів (з 10 по 17 лютого) "чорні коти", які йдуть у Чемпіоншипі восьмим, проведуть одразу три гри – проти Плімута, Хаддерсфілда та Бірмінгема.

До слова, Русин зіграв за Сандерленд 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі (у Чемпіоншипі – 2 м'ячі і 1 асист).

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