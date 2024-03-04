"В минулому турі, на одному з матчів УПЛ, були скаути двох клубів. Один – з АПЛ, і другий... Тут я не остаточно впевнений, але сказали мені, що Німеччина.

Григорчук прокоментував чутки про трансфер екс-вінгера збірної України – вихованець Шахтаря якраз залишився без клубу

Клуби Бундесліги та АПЛ, які дивилися на конкретного воротаря. Мені сказали, що Фесюна (воротаря Колоса – прим.) не попередили, і це правильно", – поділився Михайло Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.

У поточному сезоні Фесюн провів 18 матчів за Колос, в 10 з яких залишив ворота в недоторканності, загалом пропустивши 11 голів.

Рух мінімально обіграв Колос – гол на 3-й хвилині став вирішальним, ковалівці вперше програли вдома за пів року