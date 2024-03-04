Яремчук перехитрив Луніна, кривдник Мудрика скандалом карає Реал, Жирона краде у Суркіса українця
"Футбол 24" пропонує вашій увазі огляд 27-го туру іспанської Ла Ліги з аналізом гри наших легіонерів. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.
Жирона зазнала вже третьої виїзної поразки поспіль, несподівано поступившись Мальорці (0:1). Пробити компактні оборонні редути "острів'ян" не вдалося ані Савіо, ані українському дуету Циганков/Довбик.
На Местальї ж Реал зашпортався у протистоянні з Валенсією (2:2). В українському дербі Роман Яремчук зумів переграти Андрія Луніна після помилки Карвахаля і записав до свого доробку вже третій гол у сезоні. Матч завершився скандалом – арбітр Хіль Мансано дав фінальний свисток, передчасно зупинивши гольову атаку "вершкових" на 99-й хвилині.
Про гольовий голод Довбика, прогрес Яремчука, потенційний трансфер Олександра Тимчика в Жирону і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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