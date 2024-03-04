Жирона зазнала вже третьої виїзної поразки поспіль, несподівано поступившись Мальорці (0:1). Пробити компактні оборонні редути "острів'ян" не вдалося ані Савіо, ані українському дуету Циганков/Довбик.

На Местальї ж Реал зашпортався у протистоянні з Валенсією (2:2). В українському дербі Роман Яремчук зумів переграти Андрія Луніна після помилки Карвахаля і записав до свого доробку вже третій гол у сезоні. Матч завершився скандалом – арбітр Хіль Мансано дав фінальний свисток, передчасно зупинивши гольову атаку "вершкових" на 99-й хвилині.

Про гольовий голод Довбика, прогрес Яремчука, потенційний трансфер Олександра Тимчика в Жирону і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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