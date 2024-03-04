Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Дженоа, стартував о 21:45 на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. Цей поєдинок закривав 27-й тур чемпіонату Італії.

Руслан Маліновський розпочав гру в запасі, а перед командою Альберто Джилардіно стояло надскладне завдання. І справа навіть не в тому, що востаннє Дженоа обігрувала "нерадзуррі" на виїзді в рамках чемпіонату ще 30 років тому. Інтер впевнено мчить до Скудетто – на момент початку гри "нерадзуррі" мали 12-очковий відрив від Ювентуса, який напередодні програв свій матч Наполі. Перемога над Дженоа зміцнювала лідерство команди Сімоне Індзагі до неймовірних 15-ти пунктів. До слова, для наставника Інтера це був 300-й матч Серії А у статусі тренера.

Наполі переміг Ювентус, у ворота якого вперше поставили пенальті – Інтер може піти в шалений відрив

Його підопічні перебувають у відмінній формі. Переможна серія міланського клубу налічувала 11 поєдинків у всіх турнірах – Інтер виграв усі матчі 2024 року. Останньою командою, яка відбирала очки в лідера Серії А, була якраз Дженоа. Наприкінці грудня 2023-го підопічні Альберто Джилардіно вдома зіграли з Інтером внічию 1:1. Утім, шансів повторити той успіх команді Руслана Маліновського прогнозували мізер.

Початок гри пройшов дуже спокійно. У перші хвилини спершу Мартінес, а потім і Зоммер по черзі виходили з воріт, випереджаючи форвардів суперників. Низький темп, катання м'яча в центрі поля і повна відсутність ударів по воротах – підсумок стартової 14-хвилинки. Інтер, який у найближчі два тижні зіграє з Болоньєю, Атлетіко і Наполі, нікуди не квапився, а Дженоа такий сценарій цілком влаштовував. "Грифони" навіть більше володіли м'ячем у дебюті поєдинку, але атакувати теж не поспішали.

На 15-й хвилині Інтер створив перший момент. Федеріко Дімарко опинився на позиції центрфорварда, але з двох спроб не зміг пробити Мартінеса. Ще й в офсайд заліз лівий захисник господарів. Дженоа відповіла дуже невдалим ударом Ретегі після подачі кутового. Ну, хоча б перший "офіційний" удар у бік воріт. Наступний момент був куди гострішим – Барелла технічно в дотик перекидав Мартінеса після навісу до штрафного. Перекинув і кіпера, і ворота. Найкращий момент за чверть матчу.

А от Дженоа мала забивати. Ретегі після подачі Сабеллі відклеївся від Павара і пробив головою в протихід Зоммеру. Швейцарський кіпер видав суперсейв, а Гудмундссон, який був першим на добиванні, у падінні не влучив з кількох метрів! Супершанс не використали гості, і дуже швидко поплатилися. На 30-й хвилині Асллані забив свій перший гол за Інтер у Серії А. Алексіс Санчес класним пасом вивів албанця майже сам на сам з Мартінесом, а той щосили пульнув під поперечину. 1:0 на користь господарів.

Цей рахунок тримався недовго. Барелла на швидкості увірвався у штрафний і пробив. Удар був неточний, однак Френдруп, який вже мав жовту, в підкаті зачепив хавбека Інтера. Арбітр після тривалого перегляду VAR вирішив, що це пенальті. Його реалізував Алексіс Санчес, який до асисту додав і забитий гол. Перший у нинішньому сезоні чемпіонату Італії. 2:0 без особливих надзусиль з боку Інтера. Лідер чемпіонату увімкнувся на кілька хвилин і здобув комфортну перевагу. Мхітарян на останніх секундах тайму міг доводити до розгрому, однак його удар заблокували.

На другий тайм Джилардіно вже не випустив Френдрупа, який мав жовту картку і "привіз" пенальті. Замість нього з'явився не Руслан Маліновський, як би нам того хотілося, а Стротман. Кевін вийшов "вдало" – попередження вже на 47-й хвилині за фол проти Лаутаро в центрі поля.

Інтер продовжував тиснути – наче й не було перерви і двох голів переваги для "нерадзуррі". Удар Дарміана в стрибку заблокував Васкес, а Мартінес впорався з потужним пострілом Мхітаряна. Натомість забила Дженоа. На 54-й хвилині розкішний удар вдався Хоану Васкесу. Захисник гостей у дотик пробив з льоту, піймавши виніс м'яча, і влучив точно в дальній кут! Красивий гол повернув гостей у гру.

Джилардіно випустив Спенса і Вітінью, намагаючись розвинути успіх. Останній тут же забив ударом з лінії штрафного після скидки Ретегі, однак порадіти не встиг. Офсайд. Зарано розслабився Інтер – лічені сантиметри відділили Дженоа від другого гола.

Індзагі зняв Дімарко з Алексісом, випустивши Ачербі та Тюрама. Тут же Лаутаро намагався випросити пенальті, проте замість 11-метрового отримав жовту, після якої поступився місцем на полі Арнаутовічу. Руслан Маліновський на поле так і не вийшов, хоча одна заміна у Джилардіно ще була. Вперше з 10 грудня український півзахисник не отримав ані хвилини.

У підсумку, 2:1 – Інтер набрав 72 пункти і оформив 15-очковий відрив від Ювентуса. Мілан відстає від лідера чемпіонату на 16 балів. Дженоа залишилася на 12-й позиції, маючи 33 очки.

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