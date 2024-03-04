Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив відео, у якому наочно продемонстровані майбутні зміни.

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Тепер в усіх трьох турнірах буде по 36 учасників, тобто в ЛЧ з'являється 4 бонусні місця. Замість звичного групового етапу команди фактично виступатимуть в єдиній лізі. Спочатку вони будуть розподілені по 4 кошиках посіву. Потім кожна команда зіграє з 2 суперниками з кожного із кошиків (один суперник вдома, один на виїзді), загалом виходить 8 матчів. У Лізі конференцій система дещо інша – 6 кошиків, 6 матчів (по одному супернику з кожного кошика).

8 найкращих вийдуть напряму до 1/8 фіналу, а клуби, які посіли місця з 9-го по 24-те, перейдуть до стикових матчів, аби визначити вісімку, яка приєднається до найкращих на стадії 1/8 фіналу (починаючи з неї все звично). Система дещо нагадує нинішній плей-офф ЛЄ та ЛК. Клуби, які посіли місця з 25-го по 36-те, вилітають з єврокубків і вже нікуди не опускаються, як це доступно зараз.

Новий груповий етап ЛЧ і ЛЄ дещо затягнеться – з вересня по січень, а ЛК "встигне" завершитися у грудні завдяки меншій кількості матчів. Ще одне важливе нововведення – "ексклюзивні тижні" для кожного з турнірів, коли упродовж певного тижня будуть гратися матчі виключно одного змагання. Для ЛЧ це вівторок, середа, четвер, для ЛЄ це середа, четвер, а ЛК нарешті буде "самотньою" у один четвер.

An exciting new era for European club football awaits ?



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 pic.twitter.com/mEffFOpX2O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

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