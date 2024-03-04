Півзахисник гданської Лехії Максим Хлань долучився до розгрому Ресовії у матчі 22-го туру другого за силою дивізіону Польщі. Дивіться відео гола українця у цій новині на "Футбол 24".

Польща, Дивізіон 1, 22-й тур

Лехія – Ресовія – 4:0

Голи: Хлань, 5, Нойгебауер, 20, 25, Мена, 45

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Український вінгер Максим Хлань продовжує феєрити у Польщі. У матчі чергового туру наш земляк вже на 5-й хвилині розписався у воротах жешувської Ресовії, а згодом асистував Нойгебауеру під час другого гола. Зрештою, до кінця тайму Лехія забила ще двічі, перетворивши другу половину зустрічі у тренування з підвищеною відповідальністю.

Перемога дозволила їй набрати 41 очко і потіснити з другої сходинки Тихи. Від лідера – Арки – Лехія відстає на 2 пункти.

Нагадаємо, Хлань у поточному сезоні провів за польський клуб 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Його контакт з Лехією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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