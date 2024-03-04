Зінченко знову відсутній

На жаль, українець не потрапив до заявки, хоча Мікель Артета давав оптимістичні прогнози щодо камбеку Сашка. Готовність Зінчнека і Томіясу мала бути підтверджена на тренуваннях у суботу та неділю – вочевидь, результати тестів виявились незадовільними. Прикро, адже це вже п'ятий матч Арсенала, у якому наш земляк опинився поза списком.

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Можливо, так навіть краще. Травми литкового м'язу важко заліковуються, а у Олександра постійні рецидиви через форсовані повернення. Якщо це допоможе здоров'ю Зіни, то нехай просидить у запасі ще кілька тижнів – аби тільки не ламатись далі. Інакше справа дійде до появи нових конкурентів – головний інсайдер The Athletiс Девід Орнштейн повідомляв, що підписання на позицію лівого фулбека влітку не виключені.

А там уже є Тімбер, якого сам Зінченко називав кращим за себе. І Юр'єн теж тренується.

Арсенал знищив Шеффілд

Детально описувати гру просто немає сенсу. Якби проти підопічних Мікеля Артети вийшла збірна сумоїстів з порваними хрестами, то і вони б пропустили менше за Шеффілд Юнайтед. Буде перебільшенням сказати, що кожна атака Арсенала завершувалась взяттям воріт – але кожна друга точно.

Команда Кріса Вайлдера пропустила тричі ще до перерви. Рахунок було відкрито на 5-й хвилині після обіграшу Габріела, Жоржінью, Мартінеллі й Райса в лівій половині штрафного – все завершилось прострілом Деклана та замиканням Едегора з лінії воротарського. У гольовій атаці взяли участь футболісти з чотирьох різних позиції (центрбек, центрхави, вінгер і "вісімка").

Другий гол був простішим. Сака прийняв м'яч на фланзі, легко обійшов Трасті й прострілив вздовж воріт – Богл же підрізав м'яч у сітку. Автогол, але якби не було спроби зупинити м'яч – на дальній замикав би Райс. Це була 13-та хвилина, а в Арсенала на ту мить було вже шість ударів та два голи.

На 15-й хвилині прилетів і третій. Мартінеллі обігрався з Ківіором на лівому краю карного майданчика й спокійно прошив Грбіча. Це була контратака, яку хорошим розворотом започаткував Хаверц, а Едегор потім запустив передачу на хід конкуренту Зінченка.

Кріс Вайлдер замінив Норвуда вже на 17-й хвилині, але це не допомогло. На 25-й Арсенал вколотив четвертий. Ахмедходжіч втратив м'яч у єдиноборстві з Мартінеллі, а Хаверц підхопив м'яч та увійшов до штрафного. Удар, дальній кут, гол, 0:4.

На 39-й хвилині справа дійшла і до 0:5. Едегор одним проникним пасом відрізав трьох футболістів Шеффілда, а Сака легко втік від Осборна й прострілив з правої – Райс замкнув. До речі, саме Осборн замінив Норвуда.

Відпочивати команди відправились саме з цими цифрами на табло. Втім, Арсенал не зупинився. На 58-й хвилині у ворота Шеффілда вколотили шостий гол. Жоржінью видав прекрасне закидання на хід Хаверцу, той у штрафному хитнув Трасті й скинув під удар Вайту, а Бен потужно пробив у дальній кут – 0:6.

Потім команда розслабилась, а Мікель Артета почав знімати лідерів. Нових голів фани вже не побачили, але це не мало особливого значення. Важливо, що "гармаші" набрали 61 очко, впритул наблизившись до Манчестер Сіті та Ліверпуля. До "містян" бракує одного залікового балу, до мерсисайдців – двох.

Арсенал, Шеффілд і красиві цифри

1. "Каноніри" забили 302-й гол в АПЛ під керівництвом Мікеля Артети. На подолання планки в 300 м'ячів у іспанця пішов 161 матч. Швидше "пробити" цей показник змогли тільки Пеп Гвардіола (120 матчів), Юрген Клопп (142) і Мануель Пеллегріні (149).

2. Кай Хаверц став автором ще більш історичного 150 000 голу в історії вищого англійського дивізіону за всю історію!

3. Бен Вайт став автором історичного 10 000 голу «Арсенала» в усіх турнірах за всю історію клубу!

4. Арсенал став лишень другою командою в історії англійського чемпіонату, якій вдалося забити 5+ голів у трьох виїзних іграх поспіль. Востаннє це робив Бернлі у вересні 1961 року. Але при цьому Арсенал став першим, кому вдалося виграти тричі поспіль на виїзді, забиваючи по 5+ голів.

5. У першому таймі Вільям Саліба віддав більше передач, ніж увесь Шеффілд (80 проти 74).

6. Арсенал вперше у своїй історії пішов на перерву за переваги в 5 голів у матчі АПЛ.

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