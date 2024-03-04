Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначився із долею матчу 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем.

Матч Олександрія – Шахтар завершився скандалом, адже на поле вийшов Іван Калюжний, який не був заявлений у складі олександрійців.

Олександрія офіційно внесла гравця до заявки на УПЛ – він може коштувати технічної поразки в грі з Шахтарем

На офіційному сайті УАФ з'явились результати засідання КДК УАФ. Були ухвалені такі рішення стосовно цього поєдинку 18-го туру:

– анулювати результат матчу 18-го туру УПЛ Олександрія – Шахтар.

– зарахувати ФК Олександрія технічну поразку (0:3), а Шахтарю – технічну перемогу.

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