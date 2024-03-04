Ліга чемпіонів АФК, чвертьфінал, перший матч

Аль-Айн – Аль-Наср – 1:0

Гол: Рахімі, 44

Вилучення: Ляпорт, 90+4 (АН)

Суперником Роналду і компанії став Аль-Айн, який минулого сезону представляли Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. Зараз віце-чемпіона ОАЕ очолює легендарний аргентинець Ернан Креспо.

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Аль-Айн міг виходити вперед вже в середині першого тайму, але гол Каку скасували через офсайд. Аль-Наср дзвіночок не почув і таки пропустив під завісу тайму. Рахімі "вклинився" між захисниками, обіграв Оспіну і покотив у порожні ворота.

Роналду завдяки дискваліфікації відпочив у чемпіонаті, але сьогодні гра у 39-річного португальця не пішла. Кріш запоров розкішний шанс вирвати для Аль-Насра бодай нічию. М'яч після рикошету відлетів прямо в ноги Роналду, проте той з 6 метрів безхитрісно вліпив у кіпера.

How did Cristiano Ronaldo managed to Miss this Easy Chance pic.twitter.com/Go62fW3v64 — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 4, 2024

Арбітр додав аж 11 хвилин, упродовж яких дах зірвало Ляпорту. Екс-захисник Ман Сіті підступно вдарив суперника ліктем у спину – пряма червона.

Місцеві трибуни вирішили добити Роналду скандуванням "Мессі, Мессі!". Капітан Аль-Насра не хотів це слухати і швиденько побіг у підтрибунку після фінального свистка. 11 березня буде шанс помститися на своєму полі.

The whole Crowd Started chanting "Messi, Messi" after the End of 1st Half of Ronaldo's Al Nassr Game



You'll Never see fans in USA doing this for Ronaldo pic.twitter.com/tMFWUe4gqO — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 4, 2024

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