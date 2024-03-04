Роналду не забив з 6 метрів і тікав від "Мессі" – Аль-Наср програв екс-команді Реброва у 1/4 фіналу азійської ЛЧ
Повернення Кріштіану Роналду не допомогло Аль-Насру вдало провести матч азійської ЛЧ.
Ліга чемпіонів АФК, чвертьфінал, перший матч
Аль-Айн – Аль-Наср – 1:0
Гол: Рахімі, 44
Вилучення: Ляпорт, 90+4 (АН)
Суперником Роналду і компанії став Аль-Айн, який минулого сезону представляли Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. Зараз віце-чемпіона ОАЕ очолює легендарний аргентинець Ернан Креспо.
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Аль-Айн міг виходити вперед вже в середині першого тайму, але гол Каку скасували через офсайд. Аль-Наср дзвіночок не почув і таки пропустив під завісу тайму. Рахімі "вклинився" між захисниками, обіграв Оспіну і покотив у порожні ворота.
Роналду завдяки дискваліфікації відпочив у чемпіонаті, але сьогодні гра у 39-річного португальця не пішла. Кріш запоров розкішний шанс вирвати для Аль-Насра бодай нічию. М'яч після рикошету відлетів прямо в ноги Роналду, проте той з 6 метрів безхитрісно вліпив у кіпера.
Арбітр додав аж 11 хвилин, упродовж яких дах зірвало Ляпорту. Екс-захисник Ман Сіті підступно вдарив суперника ліктем у спину – пряма червона.
Місцеві трибуни вирішили добити Роналду скандуванням "Мессі, Мессі!". Капітан Аль-Насра не хотів це слухати і швиденько побіг у підтрибунку після фінального свистка. 11 березня буде шанс помститися на своєму полі.
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