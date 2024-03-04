Після матчу Олександрія – Шахтар стався курйозний інцидент не без участі третіх осіб, повідомляє Футбол України.

Олександрія – Шахтар: КДК УАФ ухвалив офіційне рішення щодо скандального матчу

За інформацією джерела, Динамо вирішило простимулювати команду Руслана Ротаня перед матчем з "гірниками" та після його завершення перерахувало команді певну суму коштів.

Однак після того, як в мережі з'явилась інформація про можливу технічну поразку Олександрії (через участь у грі незаявленого Івана Калюжного), ці кошти вирішили забрати назад.

Нагадаємо, сьогодні контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат матчу 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (0:0), зарахувавши першим технічну поразку (0:3).

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