Міністерство молоді та спорту України опублікувало склад делегації національної збірної на матч плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Сергій Ребров обрав 26 гравців до основного списку і ще 6 – до резервного. Головна втрата – капітан Андрій Ярмоленко, який не встигає набрати форму після важкої травми.

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Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка);

Захисники: Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі – Шахтар), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Віктор Циганков (Жирона), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі)

Форварди: Данило Сікан (Шахтар), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія).

Резервний список: воротар Дмитро Різник (Шахтар), захисник Максим Таловєров (ЛАСК), півзахисники Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва – Динамо), форварди Назарій Русин (Сандерленд) та Владислав Ванат (Динамо).

Нагадаємо, збірна України проведе півфінал плей-офф на полі Боснії 21 березня. У разі успіху "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на Євро-2024. Цей матч відбудеться 26 березня.

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