Оголошення заявки збірної України на плей-офф за Євро-2024 перетворилося на сюрреалістичну комедію.

Міністерство молоді та спорту України ще 27 лютого оприлюднило наказ, у якому "ховався" нібито склад національної команди на півфінал плей-офф проти Боснії і Герцеговини. Втім, жодного підтвердження від УАФ чи головного тренера Сергія Реброва досі немає.

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"У штабі збірної України здивовані опублікованим Мінмолодьспорту списком гравців, які вирушать до Боснії на поєдинок плей-оф відбору до Євро-2024. За багатьма позиціями він не відповідає дійсності. Справжній список, як очікується, буде оприлюднено за тиждень", – написав журналіст Дмитро Ільченко.

Нагадаємо, збірна України проведе півфінал плей-офф на полі Боснії 21 березня. У разі успіху "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на Євро-2024. Цей матч відбудеться 26 березня.

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