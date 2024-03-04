Крістіан Шевченко отримав громадянство України, а процедура тривала трохи менше двох місяців, повідомляє Sport.ua.

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Зазначають, що він тепер може виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА. Окрім цього, тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко вже розраховує на нього та хоче задіяти на позиції вінгера.

Додамо, що 20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України U-19 – суперниками стануть Північна Македонія, Латвія та Швейцарія. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за 2 тижні має до старту турніру бути сформована заявка.

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