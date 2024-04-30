Баварія і мадридський Реал не визначили переможця у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (2:2). Звіт читайте на "Футбол24".

Карло Анчелотті довірився Луніну, але не двом суперзіркам. Баварія встигла відновити лідерів

Стартовий склад Реала особливо не здивував. Питання виникали тільки щодо правого центрального захисника – Мілітао відновився, двічі вийшов на заміну (зокрема, проти Ман Сіті) й провів повний матч проти Сосьєдада на вихідних. Провів нормально, але чи був він готовий до Баварії? Карло Анчелотті дав негативну відповідь.

Очікувалось, що замість Едера зіграє Чуамені. Орельєн потрапив у старт – однак не у ролі центрбека, а опорником, хоча усі експерти ставили на цю позицію Камавінгу. Пару Рюдігеру в центрі оборони склав Начо. Дискваліфікованого Карвахаля прогнозовано закрив Васкес, а Лунін знову з'явився у основі.

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Баварія ризикувала вийти на Реал без Сане, Мусіали, Лаймера, Упамекано, Де Лігта й Девіса. Всі вони зазнали травм на вихідних – їхня участь залишалася під великим сумнівом. Втрати виглядали занадто серйозно, але мюнхенським лікарям вдалося поставити на ноги усіх, крім Маттейса.

Лерой, Джамал і Конрад потрапили у основу, а всі інші залишились у запасі. В тому числі й Гнабрі, повернення якого анонсував Томас Тухель. Коуч "рекордмайстера" навіть гарантував гол від Сержа, однак вінгера вирішили поберегти – замість нього випустили Мюллера.

Сміливий старт Баварії вразив Реал. Лунін допоміг втриматись у грі

Томаса Тухеля критикували за двобій з Арсеналом, адже Баварія продемонструвала занадто обережний футбол. Із Реалом все було інакше – з перших же хвилин німці не просто чинили інтенсивний тиск, а й обрали дуже сміливу модель гри. Вони впевнено просували м'яч крізь пресинг-трійку "вершкових", дозволяючи собі розрізні паси ще на стадії білд-апу.

На стадії розвитку атаки фулбеки підіймались дуже високо, а вінгери (а почасти й центрхави) виконували ривки у напівфланги та зону підбирання. Почасти попереду формувалась ціла п'ятірка. Реал змушений був сідати в п'ятірку через опускання Вальверде, що тягнуло за собою інші опускання й загальне притискання.

Картину довершувала смілива гра задньої лінії. Даєр і Кім підіймались за центральне коло й підтискали агресивну структуру атаки, високо зустрічаючи мадридців при перехідних фазах. Сідаючи ж у низький блок, "рекордмайстери" перекривали простір у опорній зоні схемою 4-4-2. Реал і без того мав шалені проблеми з просуванням – почасти виникали ситуації, де за весь центр поля відповідав один Чуамені.

Баварія мала шалену територіальну та ігрову перевагу на початку зустрічі. Команда до 16-ї хвиолини вела за ударами з рахунком 6:0 (4 рази стріляючи з меж карного майданчика), награвши на 0,33 xG. Найкращий момент господарі створили вже на 1-й хвилині – Сане відкрився на лівому краю штрафного й пробив з близької відстані, однак Лунін парирував ногою!

На 6-й Кейн отримав пас п'яткою від Сане й з меж штрафного пробив у руки Луніну. Ще за хвилину захисники Реала проґавили ривок Лероя, а той прийняв проникний пас та завдав удару з лівої половини штрафного. Над ближньою дев'яткою! На 9-й же хвилині Кейн спробував перекинути Луніна з центру поля, однак м'яч пройшов вище.

Баварія дала Реалу дихати. Кроос і Вінісіус швидко покарали

На жаль для фанів мюнхенців, довго підтримувати настільки високий темп "рекордмайстер" не зміг. Ще до 20-х хвилин тиск Баварії почав слабнути. Пресингу у господарів не було і раніше, а тепер задня лінія Реала почала почувати себе набагато легше – а в цю лінію постійно опускався Кроос.

Реал поступово перехопив контроль над м'ячем, заспокоївши гру через володіння. А потім все частіше стали помітними діагоналі Тоні. Його вплив посилювався з кожною хвилиною – загалом, у першому таймі Кроос віддав 48 передач, 47 із яких виявились точними.

Зрештою, ця геніальність вилилась у шедевральний гол, який німець організував на пару з Вінісіусом. Жуніор на 24-й хвилині розташувався перед Кімом, витягнув центрбека повище, а потім втік від нього на ривку – Кроос же, отримавши повну свободу, запустив розрізний пас крізь усі лінії. Вихід віч-на-віч, гол. 0:1! Реал забив першим же ударом по воротах.

Насправді, гол не такий вже й індивідуалістський. По-перше, схильність центрбеків Баварії до високих висмикувань тривожила навіть на старті зустрічі – грати так проти Вінісіуса ризиковано. По-друге, мюнхенці приділили замало уваги Кроосу. По-третє, частково спрацювала ідея Карло Анчелотті з матчу проти Сіті, коли Родріго починав ліворуч, а Вінісіус розташовувався на позиції лівого форварда.

Це був перший і останній момент Реала в першому таймі. До перерви мадридці завдали ще два удари (один зі стандарту). Стільки ж дозволили Баварії. Тим не менш, контроль над грою належав саме іспанцям.

Реал провалив початок другого тайму. До Луніна теж є питання.

Реал продовжував контролювати гру й по перерві. Ба більше – на 51-й хвилині "вершкові" могли подвоїти свою перевагу зусиллями Крооса, якого на лівому фланзі знайшов Беллінгем. Тоні змістився до кута штрафного та бахнув у дальню дев'ятку, однак Нойєр виконав ефектний сейв!

Здавалося, що у Баварії все погано. Ще й Горецка зламався, тож у роздягальні його довелося замінити на Геррейру. Тим більш неочікуваним став гол мюнхенців на 53-й – Сане відкрився на правому фланзі, пройшов у карний майданчик та завдав надзвичайно потужного удару під ближню стійку. Лунін зреагувати не встиг. 1:1!

Ще більш несподіваним виявився пенальті, який на 56-й хвилині заробив Мусіала. Джамал увірвався до штрафного й отримав по ногах від Васкеса, хоча з хавбеком Баварії грало ще два футболісти. Кейн спокійно переграв Луніна з "позначки" – 2:1!

Не можна сказати, що Реал прямо таки розвалився на тлі цих невдач, однак попереду команда нічого цікавого не створювала. Позаду ж постійно виникали пожежі, які Баварія зобов'язана була конвертувати у голи. Так, на 66-й хвилині Кейн пробивав з лівого краю штрафного з рикошетом від Рюдігера – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою!

Подальший кутовий завершився замиканням Даєра, однак Лунін спіймав сферу. Ще за кілька хвилин Андрій вибив навіс Кімміха з лівого флангу – Даєр опинився на підбиранні й завдав удару, однак поцілив у Лаймера. Від Конрада м'яч прикотився до рук українця.

Карло Анчелотті намагався загасити ці пожежі, випустивши Камавінгу в опорну зону й опустивши Чуамені на позицію центрбека. Це не допомагало, тож на 75-й хвилині на полі з'явились Модріч і Браїм Діас. Вони вийшли замість Крооса й Беллінгема, а це неймовірно сміливий хід.

Баварія не дотиснула Реал – і знову була покарана Вінісіусом

Важко сказати, чи подіяли заміни "бланкос". Навряд чи вони могли дати настільки швидкий ефект, але вже із 70-х хвилин гра прийняла характер гойдалок. Реал почав контратакувати, причому особливо виділявся Вінісіус. На 79-й хвилині бразилець міг і рахунок зрівняти, отримавши шикарне переведення від Модріча й пробивши з лівого краю штрафного – втім, Нойєр виручив Баварію.

Мюнхенці ж поступово перестали відповідати випади "королівського клубу", хоча на останню 10-хвилинку Тухель випустив Гнабрі. Реал задихав остаточно, а на 82-й хвилині покарав суперника. Вінісіус обігрався з Родріго й влетів у карний майданчик, а там його прийняв на стегно Кім – пенальті! Жуніор спокійно переграв Нойєра, зрівнявши рахунок. 2:2!

Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Тепер все вирішиться у Мадриді.

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