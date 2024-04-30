Нападник Полісся Пилип Будківський більше не зможе допомогти команді у поточному сезоні.

Будківський відвідав домашній матч Полісся проти Ворскли – нападник житомирян продовжує відновлюватись після перелому гайморової кістки на обличчі, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що Пилип з кожним днем почувається все краще, проте в цьому сезоні зможе бути присутнім на матчах Полісся лише на трибунах.

У поточному сезоні Будківський зіграв у 20 матчах за Полісся, в яких відзначився 5 голами.

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