Полісся втратило провідного форварда до кінця сезону, – ЗМІ
20:40 - Читать на русском
Нападник Полісся Пилип Будківський більше не зможе допомогти команді у поточному сезоні.
Будківський відвідав домашній матч Полісся проти Ворскли – нападник житомирян продовжує відновлюватись після перелому гайморової кістки на обличчі, повідомляє Sport.ua.
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Зазначається, що Пилип з кожним днем почувається все краще, проте в цьому сезоні зможе бути присутнім на матчах Полісся лише на трибунах.
У поточному сезоні Будківський зіграв у 20 матчах за Полісся, в яких відзначився 5 голами.
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