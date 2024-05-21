"Чому так важко було вести перемовини з Педрінью щодо повернення? Сам гравець погодився одразу, але ж є сім'я, діти, дружина, агенти, в Україні війна. Слава богу, ми закрили це питання і Педрінью на наступних зборах буде з нами.

Динамо може підписати екс-вінгера Порту – кияни вже розпочали переговори з чемпіоном Австралії

Чи є ймовірність, що Шахтар поверне ще когось з гравців, які пішли по анексу? Так. Це точно один гравець, можливо два", – сказав Срна у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Шахтар придбав Педрінью у Бенфіки за 18 млн євро влітку 2021-го. Після початку повномасштабної війни бразилець повернувся на батьківщину, де на правах оренди виступав за Атлетіко Мінейро. Його контракт з "гірниками" чинний до ліна 2026 року. Нині Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

Шахтар поставив крапку в чутках про переїзд на нову арену – два клуби УПЛ можуть спати спокійно