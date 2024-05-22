Керівництво Манчестер Юнайтед зіткнулося з великою дилемою: клуб має намір оновити склад, але не має для цього необхідних коштів.

Боси "червоних дияволів" запланували на літо перебудову складу. Однак трансферний бюджет клубу становить лише 35 млн фунтів стерлінгів (44 млн євро), інформує Daily Mail. Це – проблема, враховуючи, що трансферний бюджет клубу в попередні роки варіювався від 200 до 300 млн євро. Єдиним виходом із цієї ситуації стане розпродаж зіркових гравців. Повідомляється, що у зв'язку з обставинами боси МЮ будуть також зацікавлені в обміні футболістами з іншими клубами.

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Згідно з джерелом, посилення оборонної лінії, опорної зони та лінії атаки стане для Манчестер Юнайтед пріоритетом. У клубі вважають, що екс-зірка Реала Каземіро вже надто старий, а на позицію захисників клуб розглядає таких гравців, як Марк Геї (Крістал Пелас), Тосін Адарабьойо (Фулхем) і Жан-Клер Тодібо (Ніцца). Також у сферу інтересів "червоних дияволів" входить форвард РБ Лейпциг Беньямін Шешко.

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