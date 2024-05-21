"Ми готувалися до цього моменту цілий рік, а не лише останні два дні. У мене гарне передчуття, яке підказує, що завтра все зміниться. Ми поважаємо Аталанту, але впевнені у своїй грі, і наш менталітет залишається колишнім. У мене чудова команда, вона добре підготовлена до фіналу і підходить до нього з правильним настроєм. У цьому сезоні ми зіграли 51 гру, ми багато про це говорили. Чудово, що гравці готуються до різних ситуацій. Ми вже досягли великих успіхів, але не хочемо зупинятися.

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Ми програли [Ромі] півфінал Ліги Європи минулого сезону, тому зараз відчуваємо величезну мотивацію. Ми використовували це розчарування у своїх інтересах, щоб боротися ще більше і зробити наступний крок. І ми це зробили. У цьому сезоні нам вдалося ухвалити багато правильних рішень, поєднуючи деталі воєдино. У нас чудова хімія між гравцями в роздягальні, дуже велика впевненість і фантастичний менталітет. Зібравши воєдино всі ці компоненти, ми досягли цього моменту. Я дуже цьому радий", – цитує Алонсо The Independent.

Матч Аталанта – Байєр відбудеться в середу, 22 травня, в Дубліні. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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