"Ми можемо підтвердити, що Віталій Миколенко отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба під час мерсисайдського дербі минулого тижня.

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Віталій пройшов огляд у фахівця, який показав, що операція йому не потрібна. Однак він не буде доступний для Евертона до кінця сезону", – йдеться у дописі Евертона в твіттері.

Нагадаємо, у матчі 29-го туру АПЛ Миколенко наприкінці першого тайму невдало приземлився після верхової дуелі з Дарвіном Нуньєсом і на другий тайм вже не вийшов. У поточному сезоні український захисник відіграв за Евертон у 34 іграх, забивши два голи.

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We can confirm Vitalii Mykolenko suffered an ankle ligament injury during last week's Merseyside derby.



Vitalii has been assessed by a specialist, who revealed he will not require surgery. However, he will not be available for #EFC for the remainder of the season. — Everton (@Everton) April 30, 2024