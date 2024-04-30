Сезон для Миколенка завершений: Евертон оголосив про термін відновлення захисника збірної України
Захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти "ірискам" до кінця поточного сезону.
"Ми можемо підтвердити, що Віталій Миколенко отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба під час мерсисайдського дербі минулого тижня.
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Віталій пройшов огляд у фахівця, який показав, що операція йому не потрібна. Однак він не буде доступний для Евертона до кінця сезону", – йдеться у дописі Евертона в твіттері.
Нагадаємо, у матчі 29-го туру АПЛ Миколенко наприкінці першого тайму невдало приземлився після верхової дуелі з Дарвіном Нуньєсом і на другий тайм вже не вийшов. У поточному сезоні український захисник відіграв за Евертон у 34 іграх, забивши два голи.
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