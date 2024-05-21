Юргену Клоппу влаштували проводи під час останньої гри в АПЛ, але один підопічний не висловив шани.

Німецький фахівець покинув мерсисайдців, з якими працював сім років. Після останнього матчу АПЛ гравці прощалися з Юргеном Клоппом.

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Футболісти Ліверпуля утворили коридор на полі і коли тренер проходив через нього, всі аплодували. Утім, був лише один гравець, який проігнорував Клоппа. Дарвін Нуньєс просто стояв біля Алексіса Мак Аллістера, не проявляючи особливого інтересу до всієї події.

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Нагадаємо, що Ліверпуль вже назвав ім'я наступника Юргена Клоппа. З наступного сезону з мерсисайдцями працюватиме Арне Слот.

Дарвін Нуньєс у поточній кампанії провів за Ліверпуль загалом 54 матчі. В його активі 18 голів та 13 асистів.

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