Amazon зніме документальний фільм про конкурента Луніна
Воротар Реала Тібо Куртуа стане героєм нового документального фільму від Amazon Prime.
На документалістів Amazon Prime справила враження історія відновлення Куртуа після двох травм, які бельгійський воротар отримав у сезоні 2023/24. Як інформує The Athletic, медіасервіс планує зняти документальний фільм про цей камбек.
"Пішов ти н***й": Кроос нарвався на дружню грубість гравця Реала через рішення завершити кар'єру
Нагадаємо, що в серпні 2023 року Куртуа отримав розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна, а в березні порвав внутрішній меніск правого коліна. В обох випадках Тібо довелося лягати під ніж. Незважаючи на пережиті події, Куртуа встиг відновитися до завершення сезону і має намір зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти Борусії Д.
За відсутності Куртуа воротар збірної України Андрій Лунін зумів виграти конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.
Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом