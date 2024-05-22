На документалістів Amazon Prime справила враження історія відновлення Куртуа після двох травм, які бельгійський воротар отримав у сезоні 2023/24. Як інформує The Athletic, медіасервіс планує зняти документальний фільм про цей камбек.

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Нагадаємо, що в серпні 2023 року Куртуа отримав розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна, а в березні порвав внутрішній меніск правого коліна. В обох випадках Тібо довелося лягати під ніж. Незважаючи на пережиті події, Куртуа встиг відновитися до завершення сезону і має намір зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

За відсутності Куртуа воротар збірної України Андрій Лунін зумів виграти конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.

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