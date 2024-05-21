Керівництво "вершкових" вважало за краще запропонувати 34-річному німцю продовження контракту на один рік.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, а також підтверджує Флоріан Плеттенберг, Тоні Кроос не буде підписувати нову угоду з Реалом. Півзахисник вирішив, що закінчить кар'єру у 2024 році, але спочатку зіграє за національну збірну на Євро-2024.

Тоні Кроос за свою кар'єру виступав за Баварію та Реал. У складі мюнхенців німець тричі вигравав титул чемпіона Німеччини, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2012/13.

За "вершкових" півзахисник виступає з 2014 року. З Реалом Кроос став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії і стільки ж разів перемагав у фіналі Ліги чемпіонів.

Загалом Кроос зіграв за "вершкових" у 463 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 98 асистів.

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BREAKING | Toni #Kroos will retire at the end of this season!



He will finish his career after the Euro. No new contract with Real Madrid.



Legend. @SkySportDE pic.twitter.com/rnbTHvPC2O — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 21, 2024