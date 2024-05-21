Мама та агент Кіліана Мбаппе Файза Ламарі відповіла на питання щодо трансферу її сина.

Французький феномен після завершення сезону покине ПСЖ у статусі вільного агента. Кіліана Мбаппе пов'язують з Реалом.

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Мама нападника Файза Ламарі ввечері зіткнулася з журналістами, які не давали жінці пройти і розпитували її про майбутнє сина. Журналіст спитав у неї, де буде грати Кіліан в наступному сезоні. Ламарі відповіла: "Я думаю, ти вже знаєш, правда?"

Нагадаємо, що останній матч ПСЖ зіграє 25 травня проти Ліона у Кубку Франції. Загалом Мбаппе за парижан відіграв у 307 іграх, в яких забив 256 голів та віддав 108 асистів.

Мбаппе, я пишу тобі листа...