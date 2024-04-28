Керівник агенції ProStar Вадим Шаблій, який представляє інтереси Георгія Судакова, побував у таборі "шпор", аби обговорити з англійцями потенційний перехід свого клієнта у лондонський клуб.

В середині минулого тижня Тоттенхем зустрічався з агентом Вадимом Шаблієм, повідомляє The Mirror.

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"Сірий кардинал" українського футболу навіть виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото зі стадіону "шпор" Тоттенхем Стедіум, лаконічно підписавши світлину словом "Працюю".

За інформацією джерела, предметом розмови став потенційний трансфер хавбека Шахтаря Георгія Судакова, якого український клуб хоче продати за рекордну для себе суму. Зазначається, що Тоттенхем може зіткнутися з проблеми у переговорах з "гірниками", враховуючи історію з компенсацією за перехід Манора Соломона на правах вільного агента.

Шахтар хоче розв'язати так звану "війну пропозицій" між зацікавленими у послугах Судакова командами. Раніше про інтерес до Георгія заявляли Наполі, Інтер, Арсенал, Челсі, Бенфіка та інші топ-клуби.

До слова, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?