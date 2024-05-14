До списку інтересів київського клубу входить 26-річний півзахисник Олексій Гуцуляк, стверджує Sport.ua.

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Запрошення лідера СК Дніпро-1 – особиста ініціатива Олександра Шовковського. Головний тренер Динамо хоче мати ротацію та глибину на флангах, особливо на правому. Гуцуляка вже не вперше сватають в Динамо. Чинний контракт хавбека зі СК Дніпро-1 розрахований до літа 2025-го, ціна за Transfermarkt складає 1,8 млн євро.

Додамо, що у нинішньому клубному сезоні Гуцуляк провів 30 матчів, оформивши 9 голів та 4 асисти. Цікаво, що Олексій забивав Динамо в обох матчах цього чемпіонату. Два місяці тому він також дебютував за збірну України, вийшовши на 15 хвилин у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії.

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