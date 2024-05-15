Попри те, що Азар розірвав контракт з Реалом достроково наприкінці минулого сезону, умови його трансферу з Челсі все ще діють.

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За вихід до фіналу ЛЧ цього сезону Реал зобов'язаний виплатити Челсі бонус у розмірі близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що Еден Азар перейшов із Челсі до Реала влітку 2019 року. Сума його трансферу склала 115 млн євро без урахування бонусів. У жовтні 2023-го футболіст оголосив про завершення кар'єри.

До слова, фінальний матч Ліги чемпіонів між Боруссією і Реалом відбудеться 1-го червня о 22:00.

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