Манчестер Сіті заочно коронували на чергове чемпіонство, однак поки що інтрига в боротьбі за золото живе. "Містяни" починали тур, тримаючись у чотирьох очках від першої позиції, а тому на виїзді у Ноттінгемі треба було перемагати. Будь-яка осічка для підопічних Пепа може стати фатальною.

Усі очікували на легкий тріумф Сіті, однак поєдинок виявився не таким вже й простим. "Лісники" завдали більше ударів і переважали гранда за очікуваними голами – причому вдвічі. Втім, господарі демонстрували фантастичне марнотратство.

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Зокрема, на 38-й хвилині Айну виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку, а Монтіель скинув м'яч вздовж порожніх воріт. Вуд мав замикати, але не влучив по м'ячу На 45-й же Едерсон випустив сферу з рук при перехопленні подачі з кутового, а Мурільйо покарав ударом з метру – і поцілив у поперечку!

Одразу по перерві Вуд міг виправитись за помилки, відгукнувшись на простріл Еланги. Кріс пробивав з лінії воротарського, однак влучив у ногу Гвардіолу. На ту мить у воротах "містян" вже стояв Ортега, адже Едерсон знову зазнав пошкодження.

Манчестер Сіті своїми моментами користувався значно краще. Де Брюйне пристрілявся на 5-й хвилині, увірвавшись у штрафний та хитнувши захисника, однак його подальший постріл з рикошетом парирував Селс. Зате на 32-й хвилині ніхто врятувати не зміг – Кевін виконав подачу з кутового на ближню стійку, а Гвардіол відклеївся від Мурільйо та пробив головою. 0:1!

У наступному турі АПЛ Челсі вдома приймає Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "сині" мають трішки більше шансів на успіх у дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Мудрика – 2,31. Звитяга "шпор" оцінена в 2,75, а нічия – 4,15. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,19.

Це були усі момент гостей у першому таймі. В другому їм було не набагато більше. Була класна комбінація між Кевіном, Холандом і Альваресом з пострілом останнього – вийшло неточно. На 68-й бельгієць бив сам з дуги перед штрафним, однак Селс дістав м'яч з-під лівої стійки. Зрештою, на 72-й "містяни" забили вдруге.

Холанд, який вийшов на заміну за 10 хвилин до цього, прийняв передачу від Де Брюйне, влетів до карного майданчика, хитнув Мурільйо та переграв голкіпера. 0:2! Після цього всі питання щодо переможця були закриті, хоча Ноттінгем не здавався. Наприкінці зустрічі Хадсон-Одой закрутив м'яч з кута штрафного у дальню дев'ятку, однак Ортега виконав красивий сейв.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував тріумф підопічних Пепа Гвардіоли. Манчестер Сіті набрав 79 очок, впритул наблизившись до Арсенала – між лідерами АПЛ одне очко, однак у "містян" є гра в запасі.

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