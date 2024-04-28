Наполі розписав нічию з Ромою (2:2) в рамках 34-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".

Даніеле Де Россі бідкався, що керівництво ліги не пішло назустріч. Три дні тому Рома догравала матч з Удінезе, сьогодні зустріч з Наполі, далі – Байєр, Ювентус, Байєр, Аталанта. Кожні три дні матчі з топ-суперниками.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як римляни у такому графіку намагаються вибороти путівку в Лігу чемпіонів. На щастя, цього сезону для цього є більше шансів, адже Серія А вже отримала додаткову путівку завдяки успіхам клубів у єврокубках.

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Наполі після чемпіонства настільки здав, що вже не претендує на щось серйозне. За останні шість матчів команда Франческо Кальцони перемогла лише одного разу. Втім, сьогодні це не мало значення. Перший тайм "партенопейці" провели, як належить фавориту. Єдине, що вдавалося Ромі – це оборонятися.

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Натомість господарі атакували багато і різноманітно. Високим пресингом затискали римлян біля їхніх воріт, відбирали м'яч і шукали можливості для ударів. До перерви знайшли аж 14! Награли на 1,40 xG. Однак Хвічі, Осімхену та Ді Лоренцо бракувало точності. Рома ж мала парочку перспективних стандартів, але нуль ударів у площину.

У другому таймі ситуація змінилася. "Джалороссі" перехопили ініціативу. Наполі міг карати у контратаці, але Манчіні підстрахував після удару Лоботки. В наступній же атаці Рома заробила пенальті. Жезус не встиг до м'яча, але встиг дати по нозі Азмуну. Рефері навіть без VAR розібрався в епізоді. Дибала з 11 метрів пробив настільки точно, що Мерету не допомогло навіть те, що він вгадав кут.

Пропущений гол допоміг Наполі прокинутися. Щоб відігратися, знадобилося лише 5 хвилин. Допоміг пресинг і фарт. Каюсте високо відібрав м'яч, а бити довірив Олівері. Рикошет після удару уругвайця не залишив шансів Свілару. 1:1.

Ну і все. Після цього ми повернулися до сценарію першого тайму, в якому домінував Наполі. Осімхен, вигравши забіг у Манчіні, мав забивати, але гостей вкотре врятував голкіпер. Наприкінці зустрічі йому знайшлося складніше завдання. Хвіча заробив пенальті. Бити пішов Осімхен і цього разу не залишив Свілару жодних шансів.

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Здавалося, тепер все рухах Наполі. Однак Рома не здалася, зрівнявши рахунок на 89-й. Дуже символічний гол. Асистував Н'Діка, який нещодавно пережив моторошний вечір через підозри на проблеми з серцем, а забив Абрахам. Це перший гол англійця в сезоні, до квітня англієць не грав через травму.

Нічия залишила Рому на п'ятому місці турнірної таблиці Серії А, а Наполі – на восьмому. Підопічні Даніеле Де Россі ризикують втратити лігочемпіонівську позицію, адже Аталанта відстає лише на два очки, маючи гру в запасі.