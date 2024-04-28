"Свого часу Довбик міг опинитися в Селтіку. Це було ще за часів його перебування у Дніпрі.

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Він коли тільки засвітився, то про нього тодішній головний тренер дніпрян Дмитро Михайленко сказав, що це футболіст, який має модельні характеристики Кріштіану Роналду.

Коли Артем забив перший гол, обіграв, пробив у ближній кут – дуже класний м'яч – тоді всі про нього заговорили, а Шевченко його та Дениса Баланюка викликав до національної збірної.

І тоді був інтерес, абсолютно предметний до Артема. Що не склалося? Я вже не буду розбиратися, згадувати, але була серйозна зацікавленість. Шевченко дав дуже хорошу характеристику Довбику після того, як про Артема в нього запитав власник Селітка", – сказав Циганик у програмі "Огляд легіонерів".

Нагадаємо, Довбик захищав кольори Дніпра з 2015 по 2017 роки (відправлявся в оренду у молдовський клуб Бєльці). У 2018-му перейшов у данський Мітьюлланд, де виступав до 2020 року. Далі були три сезони в СК Дніпро-1 і перехід в Жирону.

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