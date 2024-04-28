Зоря й Оболонь у рамках 26-го туру УПЛ 2023/24 переможця не визначили (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Для Оболоні поєдинок проти Зорі мав надзвичайно велике значення. "Пивовари" тільки-но піднялись у зону перехідних матчів, але від падіння у зону вильоту команду відділяли лише два залікових бали. З іншого боку, перемога наблизила б киян до виходу з четвірки аутсайдерів – до рятівної 12-ї сходинки залишалось би тільки одне очко.

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Зоря теж не вирішила питання збереження прописки, тож мотивація була серйозною в обох колективів. Як наслідок, вболівальники побачили ефектний перший тайм з купою яскравих моментів. Луганці почали краще, але кияни поступово прокинулись, розчохливши свої далекобійні гармати.

Підопічні Юрія Коваля могли відкривати рахунок вже на 1-й хвилині з кутового, який на ближній стійці замкнув Батагов. М'яч пройшов повз дев'ятку. Наступного гострого епізоду довелося чекати до 24-ї хвилини – це Герреро відгукнувся на проникний пас, пробивши з лівого краю штрафного у ближній кут. Федорівський парирував!

Ще за три хвилини Яцик відкрився на лінії карного майданчика, прийняв пас і скинув м'яч правіше на Кирюханцева. Ігор звідти прострілив, однак Яцик не зміг замкнути – Антюх же, підхопивши сферу у метрах 12-ти від воріт, запустив її над каркасом! Покарання за марнотратство могло прилетіти на 31-й хвилині, коли Карась наважився на удар з лівого флангу (ну або то була така подача) – м'яч несподівано полетів за комір Турбаєвському, але Микита перевів його над поперечкою!

На 32-й же Османа бахнув з дистанції, поціливши у стійку воріт луганців! Втім, Зоря не злякалася. Вже на 34-й команда провела атаку з кросом Кирюханцева, який з лінії воротарського замикав Яцик. Після його удару головою м'яч пройшов у сантиметрах від дальньої штанги.

Останнє слово в першому таймі залишилось за киянами. На 45-й хвилині Черненко міг забивати з лівого краю карного майданчика, підхопивши відскок і пробивши з лету – втім, сфера пройшла повз ближній кут. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

У другому таймі швидше прокинулася Оболонь. Всього за хвилину після початку Тарануха обігрався з Краснопіром (Олег видав класну скидку), влетів на праву половину штрафного й вгатив у дальній нижній. Турбаєвський врятував Зорю!

Луганці відповіли на 55-й, хоча в цьому допоміг суперник. Бутко виконав простріл, м'яч зрикошетив, внаслідок чого Лук'янчук махнув повз нього – і дозволив Герреро пробити метрів з п'яти. Бути б голу, якби не фантастичний сейв Федорівського.

Після цього активність команд почала падати. Для киян це типово, а от луганці дещо здивували. До завершальної частини другого тайму вони не створили нічого, окрім подачі Бутка на Горбача – Федорівський спокійно взяв його удар головою. Зростаюча втома могла навіть вилитись у вилучення Башіча за грубий підкат у ногу супернику, однак арбітри обмежились жовтою карткою.

Оболонь теж не вражала, хоча мала реальний гольовий момент. Його на 67-й хвилині змарнував Тарануха, який замикав простріл вздовж лінії воротарського. М'яч полетів над поперечкою. На 80-х хвилинах "пивовари" втомилися настільки, що Краснопіра схопила судома, а Федорівському стало зле (ну або він зазнав пошкодження). Олегу навіть було важко вибити м'яч.

Останній факт неабияк тривожив Валерія Іващенка, адже він провів вже п'ять замін, а пройшло тільки 84 хвилини. Команда ризикувала залишитись без голкіпера, однак Олег знайшов сили продовжити гру. Його ж партнери могли вирвати перемогу над 88-й, однак Краснопір при замиканні прострілу Прокопчука вздовж воротарського махнув повз м'яч.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Оболонь набрала 22 очки й залишилась тринадцятою – від зони прямого вильоту, як і від рятівної дванадцятої сходинки, киян відділяють три залікових бали. Зоря з 27 пунктами тримається одинадцятою.

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