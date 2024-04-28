Центральною подією туру стало дербі Північного Лондона, у якому Тоттенхем приймав Арсенал. Зустріч мала надзвичайно велике значення для колективів. "Канонірам" для збереження надій на чемпіонство необхідно перемагати в кожному матчі, а "шпори" повинні скорочувати дистанцію до зони ЛЧ. Вони відставали від четвертої позиції на сім очок, але мали дві гри в запасі.

На жаль, такий важливий поєдинок знову розпочався без Зінченка. Українець залишився у запасі в четвертому матчі поспіль, а його позицію закрив Томіясу. Вдвічі прикро, що Арсенал спокійно впорався з черговим топом АПЛ і без допомоги Сашка. Перший тайм на "Тоттенхем Стедіум" перетворився у справжній жах для господарів.

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Вже на 14-й хвилині "гармаші" забили внаслідок розрізної передачі Парті й прострілу Едегора на Хаверца. Мартін опинився у офсайді, тож гол не зарахували – однак через хвилину Арсенал забив ще. Сака виконав подачу з кутового, а Хьойб'єрг підрізав м'яч у власні ворота. 0:1. Це був п'ятий автогол у дербі Північного Лондона в АПЛ, причому усі п'ять провели "півні".

Тоттенхем круто зреагував. На 20-й хвилині Ромеро протиснув Едегора й замкнув навіс з кутового (повз дальню стійку), а на 21-й він же пробив головою з мінімальної відстані. Стійка заступилась за Арсенал! Рівно за хвилину "шпори" таки прошили Райю – Ван Де Вен підхопив м'яч у штрафному після лонгшоту Порро й переграв голкіпера, однак гол не зарахували. Офсайд.

А потім все посипалось. На 27-й хвилині Сака прийняв проникний пас від Хаверца, хитнув Девіса у штрафному та пробив у дальній нижній – 0:2! Ще через три хвилини на газон присів Вернер, якого довелося замінити, а на 38-й хвилині стався розгром. Хаверц замкнув подачу Райса з кутового. 0:3!

Тоттенхем був шокований, хоча й міг відіграти один гол на 45-й хвилині. Сон відгукнувся на шикарне закидання від Порро й завдав удару метрів з 12-ти, але м'яч полетів у небо. У підсумку, відпочивати команди відправились за розгромного рахунку на користь Арсенала.

Opta весело підраховувала рекорди підопічних Мікеля Артети. Сака забив 15-й гол у поточному чемпіонаті, оформивши свій найбільш результативний сезон в АПЛ. Крім того, Букайо забив Тоттенхему в АПЛ як вдома, так і на виїзді – він є першим англійцем у складі Арсенала з часів Яна Райта (сезон 1993/94), якому вдалося встановити це досягнення.

На початку другого тайму відзначитись міг конкурент Зінченка, який у падінні замикав подачу Райса зі стандарту. Точності японцю забракло. Хаверц же на 54-й хвилині міг віддати другий асист, покотивши вздовж штрафного на Сака – Букайо стріляв метрів з чотирьох, але Вікаріо виконав фантастичний сейв. Тотнем огризнувся подачею із замиканням Ромеро (над поперечкою).

У "канонірів" все йшло нормально, однак на 64-й хвилині Райя вирішив відродити інтригу. Голкіпер допустив максимально просту обрізку, подарувавши м'яч Ромеро – і Крістіан нарешті переграв Давіда, пробивши метрів з 15-ти. 1:3! Здавалося, що зараз почнеться екшн.

Дійсно, в наступні 10 хвилин Тоттенхем підняв темп, але нічого цікавішого за кілька нервових епізодів господарі не створили. Поступово гості вирівняв хід гри. Вже на 80-х хвилинах всі чекали на спокійну звитягу підопічних Мікеля Артети – але Арсенал не був би Арсеналом, якби не створив собі проблеми на рівному місці.

На 86-й хвилині Райс намагався вибити м'яч із власного штрафного, але замість цього з розмаху вдарив по нозі Девіса.

Майкл Олівер переглянув відеоповтор і призначив пенальті, який впевнено реалізував Сон – 2:3! Артета одразу ж відреагував оборонною заміною, кинувши у бій Ківіора. Зінченко так і не вийшов на поле. Арбітр же компенсував шість хвилин.

Тоттенхем влаштував епічний штурм, однак моментів так і не створив. Фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів". Завдяки цьому успіху Арсенал відірвався від Манчестер Сіті на чотири очки – втім, "містяни" зіграли на два матчі менше.

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