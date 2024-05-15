Штаб Юргена Клоппа швиденько розбігається по інших клубах після прощання з Ліверпулем.

Зальцбург офіційно оголосив про підписання 3-річного контракту з Пепейном Лейндерсом. Нідерландець розпочне роботу під час підготовки до наступного сезону.

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Лейндерс опинився у структурі Ліверпуля влітку 2014-го, ще до приходу Юргена Клоппа. Спочатку Пеп відповідав за юнацьку команду "червоних", а потім пішов допомагати в головній. Була невеличка перерва на Неймеген у 2018-му – наразі це єдиний самостійний досвід 41-річного Лейндерса у дорослому футболі. Разом з ним до Зальцбурга переїде Вітор Матос, який також входив у штаб Клоппа. Сам німець планує піти у відпустку.

Нагадаємо, Зальцбург виграв 10 останніх розіграшів чемпіонату Австрії і регулярно виступав на груповій стадії ЛЧ. Втім, нинішня кампанія складається для "биків" погано. Вони посіли останнє місце у квартеті ЛЧ, а на внутрішній арені ризикують віддати обидва трофеї Штурму.

Welcome to Salzburg, Pepijn Lijnders. ️ pic.twitter.com/nDp3vyUqAK — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024

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