Кривбас не зазнав проблем у поєдинку 26-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Читайте огляд матчу, який відбувся 28 квітня 2024 року, на "Футбол 24".

Один з лідерів першості Кривбас приймав удома головного невдаху весняного кола УПЛ – Металіст 1925. Харків'яни після зимової перерви не здобули жодної перемоги та опустились на останнє місце. Початок гри перенесли на пів години через повітряну тривогу в області.

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Кривбас не затягував та вже на 5-й хвилині повів у рахунку. Бандейра з правого флангу віддав до штрафного на Задераку, а Максим першим дотиком обробив м'яч, а потім з розвороту пробив у кут воріт. Микитишин та Задерака створили два моменти протягом хвилини, але подвоїти перевагу не вдалось. Металіст 1925 відповів лише дальнім ударом Обінайї – без проблем для Маханькова.

Підопічні Вернидуба подвоїли перевагу на 38-й хвилині. Кузик прорвався правим флангом та помітив Микитишина на дальній стійці, а той ударом головою розстріляв голкіпера. А перед перервою Луньов оформив розгромну перевагу, замкнувши простріл Дібанго. Другий тайм перетворився на формальність – криворіжці були ближчі до четвертого гола, аніж Металіст 1925 до першого у ворота Маханькова.

Таким чином, Кривбас набрав 54 очки та відірвався від четвертого СК Дніпро-1 вже на 9 пунктів. Металіст 1925 останній з 19 балами в активі.

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