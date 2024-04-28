– Арсенію, після матчу Кременя з Металістом УАФ розпочала перевірку за фактом можливого впливу або маніпулювання на результат цієї гри. Також директор Кременя Андрій Філь залишився незадоволений вашими діями. Яка ваша реакція щодо цього?

– По-перше, неприємно чути такі слова з боку директора клубу. Я визнаю свою провину у пропущених м'ячах. На жаль, припустився прикрих помилок, які призвели до поразки. Міг би зіграти краще, але, на мою думку, я не заслужив таких коментарів на свою адресу. Мені немає чого приховувати, я готовий пройти будь-який незалежний поліграф, якщо є для цього потреба.

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– Ви, директор і головний тренер підете проходити перевірку на детекторі брехня. Це правда?

– Так, була така розмова. Мені телефонував президент клубу і я сказав, що готовий пройти незалежний поліграф.

– Головний тренер Ігор Климовський після матчу пред'являв вам претензії?

– В роздягальні була розмова, можна сказати, на підвищених тонах. Не хочу вдаватись у подробиці. Можна це зрозуміти, тому що у такому важливому матчі ми поступилися.

– А до матчу з Металістом до вас ніхто не звертався з дивними пропозиціями?

– Ні, взагалі жодних розмов. У мене в голові не вкладається, як можна було таке придумати і подумати в мій бік, я ніколи у такому не брав участі, ніколи це не підтримував та не збирався і не збираюсь паплюжити свою репутацію.

– З усього сказаного можна зробити висновок, що ви не боїтесь пройти перевірку на детекторі брехні?

– Так, бо мені немає чого приховувати, – сказав Коркодим у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру другого етапу Групи вибування Першої ліги Металіст здобув вольову перемогу 2:1, поступаючись після першого тайму. Харків'янам вдалось вирвати 3 очки за 4 хвилини до завершення матчу після чудернацького піруету голкіпера Кременя. УАФ вже розпочала розслідування щодо цього поєдинку.

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