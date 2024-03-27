Товариський матч

Іспанія – Бразилія – 3:3

Голи: Родрі, 12 (з пенальті), 87 (з пенальті), Ольмо, 36 – Родріго, 40, Ендрік, 50, Пакета, 90+7 (з пенальті)

Після виїзної перемоги над Англією збірна Бразилії знову зіграла не найсильнішим складом. Іспанія була близька до того, щоб покарати її за це – до 36-ї хвилини "Фурія роха" вела з рахунком 2:0 завдяки голам півзахисника Манчестер Сіті Родрі та вінгера РБ Лейпциг Дані Ольмо. Однак ще до перерви форвард Реала Родріго один м'яч відквитав.

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У другому таймі автор переможного голу на "Вемблі" Ендрік зрівняв рахунок – щоб відзначитися на "Сантьяго Бернабеу", йому вистачило і п'яти хвилин. Тим самим протягом чотирьох днів 17-річний талант Палмейраса зумів забити на двох легендарних стадіонах.

Розв'язка цього шикарного матчу трапилася на останніх хвилинах – на 85-й хвилині Беральдо зніс Карвахаля у власному штрафному, і португальський арбітр Антоніу Нобре вдруге вказав на 11-метрову позначку. Однак після другого голу Родрі вже сам Карвахаль порушив правила у власному штрафному. Лукас Пакета впевнено реалізував вирок на 90+7-й хвилині – "Фурія роха" не зуміла обіграти напівосновний склад "селесао".

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