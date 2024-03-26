Відбір Євро-2024 (U-19). Еліт-раунд, 3 тур, група 7

Україна – Швейцарія – 3:0

Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

Після двох турів обидві команди набрали по 6 очок, але Україна очолювала таблицю завдяки кращій різниці голів. Лише переможці груп виходять на Євро-2024, тому команду Михайленка влаштовувала і нічия, а супернику треба було тільки перемагати. Задум суперника з перших хвилин цілком зрозумілий. Тисну на оборону "синьо-жовтих", коли ті комбінують біля свого штрафного, та закидати вперед на швидких і технічних крайків. Однак ініціативу дуже швидко перехопили наші хлопці.

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Пономаренко ставить спину так, що від нього відскакують захисника. Виносять швейцарці у паніці, перехоплення в центрі ледь не стає гольовим пасом. Пономаренко підбирає і стріляє без роздумів – блок. Тут же Маткевич, 10 номер, який грає лівого вінгера, додає головою – перший сейв голкіпера на 5 хвилині. Активні гравці Динамо. Ващенко з Олександрії заробляє для Ісаїй Окафора першу жовту на 15 хвилині. Українці замикають швейцарців на їхній третині поля.

Гаджиєв двічі прикладався, ще один постріл від Маткевича. Тренери наших суперників горланять з-за бокової. "Дас іст фусбаль" нагадало легендарну класику "Ето футболь, ми хорошо іграль, но проіграль". Єдиний удар Швейцарії трапився на 18 хвилині після дуже сумнівного стандарту на боковій лінії штрафного. Ващенко, здалося, не чіпав Бенея, а той просто красиво малював. Сам постраждалий і пробив – повз нижній ближній кут.

Пономаренко тут же відповідає. Занадто гострий кут був, та й суперник висів на плечах, але у штрафний Швейцарії заходимо значно частіше, ніж опоненти в наш. Приємно, що не граємо сліпо на нічию. Правий вінгер Металіста, 17-річний Синчук, бере гру на себе, входить у чужу коробку, але його удар ефектно тягне воротар, а Кревсун і Маткевич гарно відкривалися в центрі, випрошуючи пас. Не можуть швейцарці центр поля перейти банально. Накривають українці дуже солідно. Враження, ніби це суперника влаштовує нічия.

Взяли паузу й українці, ніби закінчилися ідеї в атаці. Гра застрягла в центрі поля і морі пасів між захисника "синьо-жовтої" дружини. Михавку це першому набридло. Дальнім пасом закинув упереде, заробили кутовий, після подачі якого центрбек Динамо пробив з кількох метрів над воротами. Ну, а на фініші тайму Михавко зустрівся з привидами своїх дебютних матчів в УПЛ. Погано ловив м'яч на відскоці, Беней вискочив з-за спини і підступно пробив – голкіпер СК Дніпро-1 Крапивцов з другої спроби забрав м'яч.

За ударами 8:3, за влучаннями у площину 2:1 – такими були цифри першого тайму. Найбільших проблем нам завдав 19-річний Беней – вінгер основної команди Базеля. Друга половина стартує тривожно. Центрбек дубля Фрайбурга Огбус пробивав у штрафному, заблокували. Наш капітан Мельниченко отримав болюче покшодження після стику в цьому моменті. Беней знову вривався на гостру ударну позицію. Швейцарія несподівано ожила і вже сама почала потроху возити суперника.

Наші вчасно отямилися. На 60 хвилині Маткевич м'яко накинув, Синчук підібрав і закрутив у дальній кут – видовищний сейв голкіпера. А згодом правий вінгер, який набирається досвіду дорослого футболу в українській Першій лізі, підібрав м'яч у 30 метрах від воріт, трохи пройшов і бахнув здалеку. Не просто гол, а чиста насолода! Хоча подякуймо за подаруночок і 18-річному оборонцю дубля Янг Бойз Матсу Сілеру, який вкрай кепсько прийняв пас партнера, подарувавши нам шанс з нічого.

Ну, а потім страж воріт молодіжки Цюриха привіз ще комфортнішу перевагу. Вийшов на 11-метрову позначку, випустив снаряд на Пономаренка, який не пробачив за таке. Після дубля у ворота Латвії черговий гол нападника Динамо, який і з Північною Македонією відзначився разочок – забиває у кожній грі вирішального раунду відбору. Засмучувала хіба кількість жовтих, але це були тактичні фоли та продумані дії. Огарков, Кревсун, Пономаренко і Ващенко заробили 4 "гірчичники" за 9 хвилин.

Найкращий бомбардир еліт-раунду знову оформив дубль на 78-й. Ніхто не забивав хоча б стільки ж (5, а в найближчого переслідувача 3 голи), як Матвій Пономаренко. Спрацювала зв'язка Динамо. Михавко подав штрафний з лівого флангу в центрі полі, "Мотя" перекинув і захисника, і голкіпера. Швейцарські костоломи гатять по ногах нашому №9. Пономаренко страждає на газоні, шкутильгає, але піднімається на своїх ногах.

Серія замін наприкінці зустрічі, але Крістіан Шевченко цього разу так і залишився на банці. За ударами приблизно поруч (13:9), а за влучаннями у площину суперник далеко позаду (7:2). Результат закономірний, Україна домінувала понад годину часу, хоча просадка на 15-20 хвилин могла дорого коштувати. Збірна України U-19 повторила долю команди U-17 і зіграє влітку на Євро-2024.

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