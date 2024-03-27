Товариські матчі

Німеччина – Нідерланди – 2:1

Голи: Міттельштадт, 11, Фюлькруг, 85 – Верман, 4

Словенія – Португалія – 2:0

Гол: Черін, 72, Елснік, 80

Франція – Чилі – 3:2

Голи: Фофана, 19, Коло Муані, 25, Жиру, 31 – Еспіноса, 6, Осоріо, 82

Єгипет – Хорватія – 2:4

Голи: Рабія, 6, Абделмонем, 90+5 – Влашіч, 21, Петковіч, 51, Крамаріч, 77, Маєр, 86

Люксембург – Казахстан – 2:1

Голи: Родрігес, 24, Сінані, 45 – Садібеков, 2

Румунія – Колумбія – 2:3

Голи: Хаджі, 84, Тенасе, 90+4 – Кордоба, 6, Аріас, 36, Аспрілья, 80

Господарі Євро-2024 у березні провели два топ-матчі. Після впевненої перемоги над Францією німцям не було так просто з Нідерландами. Вже на четвертій хвилині Депай розкрутив Та і віддав асист на Вермана. Але дуже швидко зрівняв Міттельштадт, дебютний гол якого вийшов дуже красивим. Наприкінці матчу перемогу Німеччині приніс Фюлкруг. Дуже неоднозначний епізод – система зафіксувала гол, але жоден повтор так і не показав, що м'яч повністю перетнув лінію.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією

Франція реабілітувалася за поразку, хоча початок матчу проти Чилі був не найкращим. Алексіс Санчес та Еспіноса легко розібралися з обороною європейців. Однак потім увімкнулися Мбаппе, Коло Муані, Тео Ернандес і Олів'є Жиру.

Португалія вперше програла під керівництвом Роберто Мартінеса. Сенсацію створила Словенія, за яку майже пів години відіграв Беньямін Вербіч. У піренейців не було Леау, якого відпустили раніше, зате Кріштіану провів увесь матч без замін.

Жерсон давно не грає за Динамо, хоча його контракт досі належить киянам. Водночас за збірну Родрігес запалює регулярно. Як от сьогодні – його гол і результативна передача забезпечила Люксембургу перемогу. У Хорватії таким героєм став Лука Модріч, чиї два асисти принесли перемогу над Єгиптом. Румунія, яка буде суперником України в групі Євро-2024, у результативному матчі програл Колумбії.