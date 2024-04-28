Челсі врятував нічию з Астон Віллою та навіть міг вирвати три очки. Судді скасували переможний гол Дісасі в компенсований час після перегляду VAR, зафіксувавши фол Бадіашіля проти захисника. У першому таймі рефері також не зарахував гол Джексона з офсайда.

Маурісіо Почеттіно не витримав після гри: "VAR завдає шкоди АПЛ і її іміджу. Це вдарило по мені, моїй команді, моїх гравцях, моїх фанах і футболу загалом. VAR змінив рішення арбітра, хоча там був нормальний контакт, який часто трапляється в грі.

Думаю, що гравці та вболівальники Астон Вілли навіть не зрозуміли, чому гол скасували. Рефері неймовірний, це просто смішно. Важко миритися з такими речами. У півфіналі Кубка Англії два тижні тому м'яч влучив у руку Грілішу – там пенальті не було, суддя навіть не дивився VAR".

У наступному турі АПЛ Челсі вдома приймає Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "сині" мають трішки більше шансів на успіх у дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Мудрика – 2,31. Звитяга "шпор" оцінена в 2,75, а нічия – 4,15. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,19.

Челсі посідає дев'яте місце в АПЛ з мінімальними шансами зачепитися за єврокубки. Михайло Мудрик отримує ігровий час, але з початку березня не відзначається результативними діями.

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