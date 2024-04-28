Почеттіно вибухнув після матчу Челсі – вважає, що в команди Мудрика нечесно вкрали перемогу
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував емоційну нічию з Астон Віллою в 35 турі АПЛ.
Челсі врятував нічию з Астон Віллою та навіть міг вирвати три очки. Судді скасували переможний гол Дісасі в компенсований час після перегляду VAR, зафіксувавши фол Бадіашіля проти захисника. У першому таймі рефері також не зарахував гол Джексона з офсайда.
Маурісіо Почеттіно не витримав після гри: "VAR завдає шкоди АПЛ і її іміджу. Це вдарило по мені, моїй команді, моїх гравцях, моїх фанах і футболу загалом. VAR змінив рішення арбітра, хоча там був нормальний контакт, який часто трапляється в грі.
Думаю, що гравці та вболівальники Астон Вілли навіть не зрозуміли, чому гол скасували. Рефері неймовірний, це просто смішно. Важко миритися з такими речами. У півфіналі Кубка Англії два тижні тому м'яч влучив у руку Грілішу – там пенальті не було, суддя навіть не дивився VAR".
Челсі посідає дев'яте місце в АПЛ з мінімальними шансами зачепитися за єврокубки. Михайло Мудрик отримує ігровий час, але з початку березня не відзначається результативними діями.
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