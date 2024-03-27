Кваліфікація на Євро-2024 остаточно завершилася. Стали відомі усі учасники чемпіонату континенту, який влітку відбудеться в Німеччині.

26-го березня відбулися останні матчі плей-офф кваліфікації на Євро-2024. Ще три збірних пробилися у фінальну частину – це Грузія, Україна і Польща. Загалом у чемпіонаті Європи візьмуть участь 24 команди. Цьогоріч турнір триватиме з 14 червня по 14 липня в десяти містах Німеччини.

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Оскільки організатори провели жеребкування групового етапу заздалегідь, то вже відомі не лише всі учасники фінальної частини Євро-2024, а й остаточний склад квартетів.

Група А: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, Польща

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, Україна

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, Грузія.