Грузини й греки впевнено пройшли півфінал плей-офф за Євро-2024, впевнено перегравши Люксембург і Казахстан відповідно. Тепер їм належало вирішити, хто вийде на чемпіонат Європи. Для Сакартвело цей матч мав історичне значення, адже країна ніколи не виступала на великих турнірах – але й елліни востаннє бували там у 2014 році.

THE BIGGEST GAME IN GEORGIAN FOOTBALL HISTORY IS UPON US!



Georgia is one step away from dreamland as we'll be taking on Greece in the EURO 2024 playoff final to determine who'll be heading to Germany this summer.



Has to be an absolute cracker this one!



Poll️️ pic.twitter.com/63dSybTuki