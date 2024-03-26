Грузини й греки впевнено пройшли півфінал плей-офф за Євро-2024, впевнено перегравши Люксембург і Казахстан відповідно. Тепер їм належало вирішити, хто вийде на чемпіонат Європи. Для Сакартвело цей матч мав історичне значення, адже країна ніколи не виступала на великих турнірах – але й елліни востаннє бували там у 2014 році.

THE BIGGEST GAME IN GEORGIAN FOOTBALL HISTORY IS UPON US!



Georgia is one step away from dreamland as we'll be taking on Greece in the EURO 2024 playoff final to determine who'll be heading to Germany this summer.



Has to be an absolute cracker this one!



Poll️️ pic.twitter.com/63dSybTuki — Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 26, 2024

Відповідальність тиснула на команди, тож перший тайм виявився нудним у футбольному плані. Гості взагалі нічим не запам'ятались – єдиний удар греків являв собою невдалу подачу Цімікаса (м'яч звалився з ноги). Не можна сказати, що господарі були активнішими, але свої півтора моменти підопічні Віллі Саньйоля створили.

Так, на 13-й хвилині Двалі був близьким до замикання подачі зі стандарту. Лаша прибіг на дальню стійку й міг замикати з кількох метрів, але не дотягнувся до м'яча.

На 45-й же Чакветадзе завдав прямого удару зі штрафного, спрямувавши м'яч під поперечку – Влаходімос врятував!

Найкращий момент Грузії у першому таймі pic.twitter.com/MG43zIOFk0 — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 26, 2024

Після цього ще й стався кутовий з метушнею та серією відскоків, однак до гострого завершення справа не дійшла. Невдовзі Шимон Марчиняк дав свисток на перерву, хоча команди не поспішали у роздягальню. Вони влаштували розбірки стінка на стінку, внаслідок якої вилучили асистента Віллі Саньйоля.

Другий тайм виявився ще менш цікавим за перший. Темп гри був вкрай низьким, а рівень ідей у атаці звалився до звичайних подач і прострілів. Греки закидували м'яч у штрафний активніше й досить перспективно насичували зони завершення – що ледь не вилилось у гол Яннідіса з кросу Цімікаса.

Гостра подача греків (ракурс 1) pic.twitter.com/WD4QBL44k8 — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 26, 2024

Гостра подача греків (ракурс 2) pic.twitter.com/lH07GLpT0a — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 26, 2024

Втім, кращих нагод біля воріт Мамардашвілі елліни не створили. У грузинів же пригадується кілька дальніх ударів по горобцях та одне вривання Хвічі. Той прострілював вздовж лінії воротарського, однак підопічні Густаво Пойєта встигли вибити м'яч.

Ось і вся гострота. Нейтральні вболівальники нудьгували. Українським же глядачам пощастило побачити Цітаішвілі – динамівець на 86-й хвилині замінив травмованого Шенгелію. Чимось запам'ятатись у основний час Гіо не зміг. Зрештою, Шимон Марчиняк відправив команди в овертайми.

Досить несподівано саме ця частина поєдинку виявилась найцікавішою. Спочатку здалося, що Греція зараз вийде вперед. На 100-й хвилині Бакасетас шикарно вистрілив з дистанції під ближню стійку, змусивши Мамардашвілі рятувати Грузію!

А на 103-й вже і голкіпер був безсилим. Цімікас подав з кутового, а Мавропанос спокійно пробив головою. Поперечина заступилась за Сакартвело!

Здавалося, що грузини захитались, а еллінам треба провести буквально декілька подач для взяття воріт. Втім, на 105-й хвилині гості схопились за голову. Мавропанос обрізався на власній половині, Мікаутадзе підхопив м'яч і прибіг на правий край штрафного, звідки виконав простріл – Давіташвілі замкнув метрів з п'яти. Влаходімос парирував коліном!

У наступній атаці біля воріт Греції стався ще один неприємний момент, але гості з горем навпіл змогли накрити усі удари.

Неприємний момент біля воріт Греції pic.twitter.com/y0bJoRbWk2 — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 26, 2024

На міні-перерву команди відправились за нулів на табло, однак за чотири хвилини після відновлення гри Грузія знову могла виходити уперед! А зробити це мав Цітаішвілі, який переграв половину Греції на лівому фланзі й пробив з гострого кута. Влаходімос не спав!

Забити в екстра-таймах так ніхто й не зміг, тож все мала вирішити серія пенальті. Грузинів тривожила травма Хвічі, через яку його довелося замінити – але господарі впорались і без нього. Один удар парирував Мамардашвілі, інший не забив Бухалакіс. Підопічні Віллі Саньйоля ж забили 4 рази!

Це означає, що збірна Грузії вперше у історії вийшла на великий турнір. Вболівальники від такого шаленства одразу ж повалили на поле. Красиво!

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