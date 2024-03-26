Сергій Ребров провів серйозні перестановки

Матч із Боснією розчарував як вболівальників, так і тренерський штаб. Було очевидно, що на Ісландію треба щось змінювати – і Сергій Ребров змінив, суттєво оновивши стартовий склад. Довбик поступився місцем Яремчуку, Маліновський зайняв позицію правого інсайда (раніше там грав Зінченко, який сів у запас), а Циганков після двох днів тренувань з'явився в основі.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів

У тактичному плані в очі впадали зміщення Мудрика у напівфланг і центр при позиційних атаках. Фланг віддавали Миколенку. Також в очі впадало, що команда стала швидше переводити м'яч у вільний простір на краях атаки, плюс почала нав'язувати інтенсивний контрпресинг. Цього не побачили у Зениці.

Перший тайм – провал. Знову. Але початок був непоганим

Вже на 1-й хвилині активність збірної України могли принести небезпечний момент. Миколенко відкрився ліворуч, прийняв пас від Матвієнка й запустив передачу по флангу. Мудрик протиснув Палссона та викотив передачу Яремчуку – Роман же перебував метрах у восьми від воріт! Втім, нападник не зміг обробити м'яч.

На 15-й же хвилині Конопля виконав катбек з правого флангу, а Миколенко прийняв м'яч у карному майданчику. Віталій бив у дотик, однак сфера пролетіла далеко від каркасу. На жаль, ці моменти стали для "синьо-жовтих" єдиними в стартові 35 хвилин.

При цьому Ісландія на 14-й могла забити принизливий для України гол. 15-мільойнний Гаральдссон з Лілля переграв на дриблінгу одразу п'ятьох наших футболістів, після чого перевів м'яч Торстейссону. Ісландець же змістився з лівого флангу та бахнув з дистанції у дальній кут – Лунін врятував Україну!

Після цього гра у підопічних Сергія Реброва розклеїлась. Ісландці не поспішали високо пресингувати, перекриваючи центральну частину поля компактним блоком – і на полі знову повіяло духом Боснії. Швидкість впала, чисельних переваг на флангах не виникало, передач у глибину не було. Банальні спроби рухатись через фланг оперативно накривались суперником.

Заміни в атаці взагалі нічим не допомагали. Ісландія при цьому теж нічого особливого не демонструвала – острів'яни зайняли вичікувальну позицію й багато боролись. А потім забили гол... Це сталося на 30-й хвилині, коли Гудмундссон розвернувся навколо Судакова, хитнув Бражка на місці й бахнув метрів з 25-ти. Точно під праву стійку...

Судаков витягнув Україну

Георгій, мабуть, був найпомітнішою фігурою в жовтій футболці. Більшість епізодів, де був хоча б натяк на можливу гостроту, проходив за участі лідера Шахтаря – але вперше проявити себе по-дорослому Судаков зміг на 37-й хвилині. Центрхав підхопив м'яч перед штрафним, двічі хитнув захисників та пробив з правого краю під ближню стійку. Вальдімарссон парирував!

Подальший кутовий завершився замиканням Забарного, яке прилетіло до рук голкіпера. На 39-й же Судаков організував гол. Наша "сімка" виконала класне закидання за спини захисникам, а Циганков прийняв його на правому краю штрафного й виконав простріл – Яремчук замкнув ударом у порожні. Втім, щастя тривало недовго, адже лайнсмен помітив невеличкий офсайд.

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги збірної Ісландії. Рахунок шокував. Одразу на думку спадали Вельс, Франція, Греція та Словенія – тобто, всі наші провальні плей-офф, коли Україна залишалася у кроці від великого турніру.

Сергій Ребров вирішив обійтись без замін у роздягальні, але збірна додала в активності по перерві. Вдалося заробити два кутових (один із них замикав Забарний, вище воріт) і вилітали у хороші контратаки. Особливо перспективно виглядав випад на 53-й хвилині, коли Судаков закинув м'яч на хід Мудрику – Михайло втік від суперника й прострілив на Яремчуку, однак Роман послизнувся).

Цей епізод став прологом до гола України на 54-й. Спочатку Торстейссон пробіг лівим флангом, влетів на край штрафного й викотив катбек – однак на пас ніхто з острів'ян не пішов. Судаков же підхопив м'яч, подивився на поле – і закинув діагональ на правий фланг. Там Циганков прийняв м'яч, після чого хитнув Торарінсона й пробив з лівого краю штрафного у дальній нижній. 1:1!

Нервові гойдалки

На жаль, швидко розвинути успіх "синьо-жовтим" не вдалося. Ісландія зрозуміла, що у грі на зустрічних курсах Україна просто реалізує клас – а тому гості стали падати в блок. Довгий час він працював ефективно, тож Сергію Реброву довелося провести заміни. На 64-й хвилині Зінченко вийшов замість Маліновського.

Цей хід міг принести успіх практично одразу. Олександр відкрився між лініями й виконав розрізний пас у штрафний, а Яремчук поставив корпус та пробив з правого краю. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки! На 70-й же відзначитись міг Судаков – Георгій завдав потужного удару зі стандарту, однак Вальдімарссон перевів сферу над поперечкою!

Ще за дві хвилини Яремчук намагався замкнути простріл Циганкова на дальню, однак Роман і пробити не зміг, і пенальті не намалював. Після цього форварда замінили на Довбика, але забивати на 74-й мав не Артем – шанс отримав Миколенко, який влетів на лівий край штрафного під закидання Бражка. Подальший удар пройшов у зовнішній бік стіки!

На цю мить здавалося, що Україна більш-менш контролювала хід зустрічі, але потім Ісландці нас налякали. По-дорослому. Так, на 77-й хвилині Торстейссон влетів на лівий кут карного майданчика, хитнув Коноплю та закрутив у дальню дев'ять – Лунін врятував Україну!

Подальша подача з кутового завершилась ударом Гаральдссона з підбирання, однак опорник пробив на трибуни. А от на 78-й стало лячно – Забарний обрізався на власній половині, після чого Торстейссон виконав передачу на Гудмундссона в штрафний. Форврад Дженоа хитнув Матвієнка й бахнув метрів з восьми, але поцілив у сітку із зовнішнього боку

МИ НА ЄВРО!

На щастя, такий футбол не завершився додатковим часом. На шалених нервах збірна України дотягнула до 87-їй хвилини, а потім забила гол. Мудрик обігрався із Судаковим перед штрафним і потужно бахнув у дальній кут. Без шаніс для Вальдімарссона. 2:1!

Цей гол виявився вирішальним. Україна втримала свою перемогу. Україна на Євро-2024! Вітаємо.

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