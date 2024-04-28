Український захисник англійського Борнмута Ілля Забарний став першим у Європі у віковій категорії до 21 року за кількістю проведеного часу на полі.

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Під час збору статистики враховувалися не лише матчі за клуб, але й виступи за збірну, причому як на юнацько-молодіжному рівні, так і на дорослому.

Загалом наш земляк награв у поточному сезоні 3690 ігрових хвилин. Для прикладу, в АПЛ Забарний відіграв у всіх 35-ти матчах від дзвінка до дзвінка, забивши 1 гол.

Цікаво, що другу-третю сходинки у рейтингу посіли голкіпери – Гійом Рест з Тулузи і Джеймс Траффорд з Бернлі. Також у топ-5 увійшли Флоріан Вірц (Байєр), Джуд Беллінгем (Реал) і Коул Палмер (Челсі).

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