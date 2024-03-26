Тернопільський клуб заспокоїв уболівальників після чуток про зміну дислокації.

"Напередодні соціальними мережами та різними спортивними медіаресурсами почала ширитись інформація про можливий переїзд команди у місто Львів.

Нива Т планує змінити прописку – легендарний клуб може поповнити колекцію команд у Львові

Нива Тернопіль – команда із довготривалою історією, яка має популярність та любов серед вболівальників не тільки у рідному місті, а й за його межами. Увесь керівний штаб клубу спростовує дану інформацію щодо зміни місця розташування та закликає довіряти лише надійним джерелам інформації.

Нива продовжуватиме, як і раніше, писати свою історію у Тернополі, де разом із вболівальниками буде розділяти спільні перемоги!" – повідомляє офіційний сайт тернопільського клубу.

Нагадаємо, нині Нива бореться за збереження прописки у другому за силою дивізіоні у Групі вибування. У 1-му турі другого етапу "жовто-зелені" на виїзді мінімально здолала Гірник-Спорт (1:0).

Інгулець здолав Прикарпаття і обійшов Карпати на вершині Чемпіонської групи Першої ліги, Нива Т дотисла Гірник-Спорт